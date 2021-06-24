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Общество24 июня 2021 17:21

За порядком в автобусах Твери следят росгвардейцы

С помощью тревожной кнопки водитель может вызвать представителей Росгвардии
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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Если пассажир буянит и отказывается оплачивать проезд, к автобусу вызовут росгвардейцев.

Если пассажир буянит и отказывается оплачивать проезд, к автобусу вызовут росгвардейцев.

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Росгвардия помогает контролировать порядок в тверском общественном транспорте. По информации "Транспорта Верхневолжья", такая практика ведётся с 23 июня.

Если пассажир буянит, отказывается оплачивать проезд и вступает в конфликты, к автобусу вызовут росгвардейцев.

- Предусмотрен следующий алгоритм действий. Контролёр или водитель нажимает на тревожную кнопку, находящуюся в автобусе, и вызывает сотрудников Росгвардии, которые доставляют нарушителя в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и привлечения виновного лица к административной ответственности, — рассказал заместитель министра транспорта Тверской области Сергей Верхоглядов.

Замминистра также напомнил, что в регионе действует административная ответственность за безбилетный проезд: штраф от 500 до 1000 рублей.