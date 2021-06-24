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Происшествия24 июня 2021 15:52

В Твери автобус зацепил столб и врезался в дерево

ДТП произошло на улице Красина
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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ДТП с автобусом в Твери Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Алексей Филипишин

ДТП с автобусом в Твери Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Алексей Филипишин

Днем, 24 июня, в Твери на улице Красина произошло ДТП с пассажирским автобусом "Транспорта Верхневолжья".

Авария произошла около 14:40. О случившемся сообщили проезжающие мимо водители в группе "Подслушано у водителей. Тверь" в соцсети.

- 24 июня в 14:37 на Третьяковском переулке автобус «Транспорта Верхневолжья» совершил наезд на столб. На место прибыли сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются, - прокомментировали аварию в пресс-службе "Транспорта Верхневолжья". - В момент аварии пассажиров в автобусе не было.