Ребёнка из Калязина доставили в Тверь на вертолете

Санитарный вертолет вылетал в Калязинский район Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

23 июня вертолет санавиации с бригадой медиков на борту вылетал в Калязинский район для оказания неотложной помощи и транспортировки пациента в детскую областную клиническую больницу Твери.

В 13:22 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей вылетел с аэродрома Змеево и прибыл в ЦРБ Калязинского района.

В 16:00 вертолёт вернулся с санитарного задания. Бригадой медиков пациент был доставлен в детскую областную клиническую больницу для дальнейшего лечения.