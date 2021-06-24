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Происшествия24 июня 2021 15:22

Ребёнка из Калязина доставили в Тверь на вертолете

Для транспортировки потребовалась помощь санавиации
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Санитарный вертолет вылетал в Калязинский район Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Санитарный вертолет вылетал в Калязинский район Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

23 июня вертолет санавиации с бригадой медиков на борту вылетал в Калязинский район для оказания неотложной помощи и транспортировки пациента в детскую областную клиническую больницу Твери.

В 13:22 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей вылетел с аэродрома Змеево и прибыл в ЦРБ Калязинского района.

В 16:00 вертолёт вернулся с санитарного задания. Бригадой медиков пациент был доставлен в детскую областную клиническую больницу для дальнейшего лечения.