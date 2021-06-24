В Калининском районе Тверской области горит лес

МЧС тушит лесной пожар в Калининском районе Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение об обнаружении очага лесного пожара в Калининском районе вблизи СНТ "Красновский Бор" поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 24 июня.

На место пожара убыли: отделение пожарно-спасательной части № 2, отделение пожарно-спасательной части № 72, пожарно-химическая станция и сотрудники участкового лесничества.

- В 13:30 - объявлена локализация пожара на площади 0,15 га. Угрозы населенным пунктам нет, - сообщили в пресс-службе МЧС.

В ликвидации ЧП задействованы 12 человек и четыре единицы техники.