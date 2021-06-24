Количество вакцинированных за день в Тверской области превысило 3000 человек

Жители стали активнее вакцинироваться от коронавируса Фото: ПТО

В Тверской области продолжается прививочная кампания. От коронавируса вакцинировано 159 959 человек – это 90,3% от общего количества вакцины, поступившей в регион.

23 июня впервые количество вакцинированных за день превысило порог в 3000 человек - прививку сделали 3150 жителей региона. В федеральный регистр внесена информация о 148 086 вакцинированных гражданах.

В Тверской области по записи вакцинироваться можно в 56 пунктах, действующих на базе медицинских учреждений.

Без предварительной записи - в торговых центрах Твери. График работы прививочных пунктов в ТЦ смотрите здесь.