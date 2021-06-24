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Происшествия24 июня 2021 14:11

В поселке Изоплит Тверской области женщина стала заложницей неизвестных людей

Следователи начали проверку
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Неизвестные удерживали женщину в квартире жилого дома

Неизвестные удерживали женщину в квартире жилого дома

Фото: Виктор Пилицкий

23 июня стало известно, что в поселке Изоплит Конаковского района Тверской области неустановленные лица незаконно удерживали женщину в одной из квартир многоквартирного дома. Об этом сообщает региональный следственный комитет.

- С целью установления всех обстоятельств произошедшего следователем следственного отдела по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.