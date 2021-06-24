Следователи завели уголовное дело после гибели ребенка в Волге в Тверской области

Расследование уголовного дела продолжается Фото: Евгения ГУСЕВА

О гибели в Волге 9-летнего мальчика следователям стало известно 22 июня. Ребенок пошел купаться и утонул. Тело ребенка водолазы смогли найти лишь на следующий день.

- В ходе осмотра места происшествия с участием судебно-медицинского эксперта установлено, что каких-либо телесных повреждений на теле ребенка не обнаружено, - сообщили в СУ СК РФ по Тверской области. - Для установления всех обстоятельств гибели мальчика Ржевским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Известно, что ребенок пришел на речку с родителями и приятелями. Мальчик не умел плавать, зашел в воду, захлебнулся и утонул.

Следователем назначено проведение медицинской судебной экспертизы, допрошены свидетели произошедшего. Действиям должностных лиц, осуществляющих профилактическую деятельность, а также действиям родителей будет дана юридическая оценка.

Расследование уголовного дела продолжается.