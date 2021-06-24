Губернатор выступает с отчетом за прошлый год перед депутатами парламента Тверской области

Губернатор в Заксобрании. Фото: ПТО

Сегодня, 24 июня, губернатор Игорь Руденя в областном Законодательного Собрания представляет традиционный отчет об итогах деятельности исполнительных органов госвласти региона в 2020 году.

Глава региона отметил: пандемия стала проверкой на прочность всей системы власти, а также медицины, социально-экономического блока, промышленности и сельского хозяйства.

- Российская Федерация, а вместе с ней и Тверская область, достойно прошли через испытания и в настоящее время реализуют все необходимые меры для сдерживания пандемии сегодня, - сказал Игорь Руденя.

Губернатор прежде всего отметил, что в из федерального и регионального бюджетов на развитие системы здравоохранения региона в первый год пандемии было направлено 3,4 млрд рублей.

Это позволило оперативно перепрофилировать под ковидные госпитали 15 медицинских учреждений и развернуть там свыше 2,6 тыс. инфекционных коек, закуплено 3 тыс. единиц медоборудования.

Глава региона напомнил, что было принято решение не вводить жёсткие ограничительные меры против местных предприятий. В Тверской области реализовывались системные и точечные меры поддержки бизнеса.

Подробный обзор отчета губернатора читайте на нашем сайте позже.