Температурный рекорд 1981 года побит в Твери 24 июня

В Твери снова побит температурный рекорд по жаре Фото: Виктория ЖУКОВА

24 июня ГУ МЧС России по Тверской области опубликовало экстренное предупреждение о жаре. Спасатели и синоптики предупреждают, что вплоть до 28 июня в регионе сохранится аномально жаркая погода, среднесуточная температура выше нормы на 7-10 градусов.

В четверг был побит еще один температурный рекорд. Воздух прогрелся до +34 градусов в тени. Предыдущая максимальная температура была зафиксирована 24 июня 1981 года +32,3 градуса. Холодее всего было летом 1983-го - всего +3,4 градуса.

По прогнозу Тверского гидрометцентра, в районах могут пройти локальные дожди. Местами - с грозами. Правда, уже несколько дней на небе - ни облачка.

Спасатели напоминают гражданам о соблюдении мер безопасности в жару. Будьте внимательны к своему здоровью!