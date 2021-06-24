Игорь Руденя в прямом эфире расскажет о вакцинации, ЕГЭ и выпускных в Тверской области

Игорь Руденя выступит в прямом эфире 24 июня Фото: ПТО

24 июня на телеканале "Россия 24" Тверь состоится прямой эфир с участием губернатора Тверской области Игоря Рудени.

Глава региона расскажет о темпах вакцинация против коронавируса в регионе, школьных выпускных и результатах ЕГЭ.

Также речь пойдет об открытии новых направлений подготовки для абитуриентов, программе ремонта дорог и летней оздоровительной кампании.

Прямой эфир с участием Игоря Рудени можно будет посмотреть в сети Интернет. Начало в 21:00.