Рыбой без сроков годности торговали на Центральном рынке в Твери

Рыбу на рынке продавали с нарушениями Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Центральном рынке в Твери специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям вместе с Тверской межрайонной природоохранной прокуратурой проверили продавцов рыбы и рыбной продукции и выявили пять нарушителей.

Двое индивидуальных предпринимателя реализуют свежую и мороженую рыбу и трое торгуют готовой продукцией.

- Все проверенные индивидуальные предприниматели осуществляли реализацию рыбы и рыбной продукции без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и эпизоотическое благополучие данной продукции, отсутствовала маркировка и сроки годности, - сообщили в Россельхознадзоре.

Решается вопрос о привлечении нарушителей к административной ответственности.