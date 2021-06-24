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Общество24 июня 2021 11:51

Рыбой без сроков годности торговали на Центральном рынке в Твери

Предпринимателей привлекут к ответственности
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Рыбу на рынке продавали с нарушениями

Рыбу на рынке продавали с нарушениями

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Центральном рынке в Твери специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям вместе с Тверской межрайонной природоохранной прокуратурой проверили продавцов рыбы и рыбной продукции и выявили пять нарушителей.

Двое индивидуальных предпринимателя реализуют свежую и мороженую рыбу и трое торгуют готовой продукцией.

- Все проверенные индивидуальные предприниматели осуществляли реализацию рыбы и рыбной продукции без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и эпизоотическое благополучие данной продукции, отсутствовала маркировка и сроки годности, - сообщили в Россельхознадзоре.

Решается вопрос о привлечении нарушителей к административной ответственности.