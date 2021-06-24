Рыбой без сроков годности торговали на Центральном рынке в Твери

Рыбу на рынке продавали с нарушениями
Фото: Михаил ФРОЛОВ
На Центральном рынке в Твери специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям вместе с Тверской межрайонной природоохранной прокуратурой проверили продавцов рыбы и рыбной продукции и выявили пять нарушителей.
Двое индивидуальных предпринимателя реализуют свежую и мороженую рыбу и трое торгуют готовой продукцией.
- Все проверенные индивидуальные предприниматели осуществляли реализацию рыбы и рыбной продукции без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и эпизоотическое благополучие данной продукции, отсутствовала маркировка и сроки годности, - сообщили в Россельхознадзоре.
Решается вопрос о привлечении нарушителей к административной ответственности.