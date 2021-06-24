Свыше 200 человек заразились за сутки коронавирусом в Тверской области на 24 июня

В регионе количество заразившихся за сутки перевалило за 200.
Фото: Артем КИЛЬКИН
По данным регионального оперштаба, в Тверской области на утро 24 июня с начала пандемии выявили 44 670 случаев заражения COVID-19. 204 человека заразились за минувшие сутки.
Выздоровели 40 950 жителей региона (+47 за сутки).
Изолирован 2558 больных (+153).
Умерли 1162 человек (+4 за сутки).
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 14 730 заболевших (+94 за последние сутки).
Больше тысячи заболевших с начала пандемии также в:
Конаковском районе - 3334 (+27),
Ржеве - 2388 (+4),
Вышневолоцком городском округе - 2311 (+7),
Калининском районе - 1845 (+11),
Кимрах - 1755 (+7),
Торжке - 1706 (+7),
Бологовском районе - 1097 (+2).
Прививку от коронавируса сделали 159 959 человек, за последние сутки – 3 150 граждан.
В регионе продолжается тестирование на COVID-19. За весь период пандемии проведено 768 462 исследований, за последние сутки - 2 581.
Графика - ПТО
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