Свыше 200 человек заразились за сутки коронавирусом в Тверской области на 24 июня

В регионе количество заразившихся за сутки перевалило за 200. Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным регионального оперштаба, в Тверской области на утро 24 июня с начала пандемии выявили 44 670 случаев заражения COVID-19. 204 человека заразились за минувшие сутки.

Выздоровели 40 950 жителей региона (+47 за сутки).

Изолирован 2558 больных (+153).

Умерли 1162 человек (+4 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 14 730 заболевших (+94 за последние сутки).

Больше тысячи заболевших с начала пандемии также в:

Конаковском районе - 3334 (+27),

Ржеве - 2388 (+4),

Вышневолоцком городском округе - 2311 (+7),

Калининском районе - 1845 (+11),

Кимрах - 1755 (+7),

Торжке - 1706 (+7),

Бологовском районе - 1097 (+2).

Прививку от коронавируса сделали 159 959 человек, за последние сутки – 3 150 граждан.

В регионе продолжается тестирование на COVID-19. За весь период пандемии проведено 768 462 исследований, за последние сутки - 2 581.

Графика - ПТО

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