Спасатели тушат лесной пожар в Тверской области

В Тверской области тушили природный пожар Фото: Ольга Крыльцова

Лесная подстилка загорелась вблизи села Колотово Вышневолоцкого городского округа вечером, 23 июня.

На место пожара выехало отделение ПСЧ №61 и сотрудники участкового лесничества.

Пожар тушили около 45 минут. Угрозы населенным рунктам не возникло. К ликвидации пожара привлекалось 19 человек и семь единиц.

24 июня очаг лесного пожара был также обнаружен в Вышневолоцком городском округе вблизи населенного пункта Никифорково. На месте идут работы.

- Угрозы населенным пунктам нет, - уточнили в ГУ МЧС России по Тверской области.