Спасатели тушат лесной пожар в Тверской области

В Тверской области тушили природный пожар
Фото: Ольга Крыльцова
Лесная подстилка загорелась вблизи села Колотово Вышневолоцкого городского округа вечером, 23 июня.
На место пожара выехало отделение ПСЧ №61 и сотрудники участкового лесничества.
Пожар тушили около 45 минут. Угрозы населенным рунктам не возникло. К ликвидации пожара привлекалось 19 человек и семь единиц.
24 июня очаг лесного пожара был также обнаружен в Вышневолоцком городском округе вблизи населенного пункта Никифорково. На месте идут работы.
- Угрозы населенным пунктам нет, - уточнили в ГУ МЧС России по Тверской области.