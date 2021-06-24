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Происшествия24 июня 2021 11:39

Спасатели тушат лесной пожар в Тверской области

Он произошел в Вышневолоцком городском округе
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Тверской области тушили природный пожар

В Тверской области тушили природный пожар

Фото: Ольга Крыльцова

Лесная подстилка загорелась вблизи села Колотово Вышневолоцкого городского округа вечером, 23 июня.

На место пожара выехало отделение ПСЧ №61 и сотрудники участкового лесничества.

Пожар тушили около 45 минут. Угрозы населенным рунктам не возникло. К ликвидации пожара привлекалось 19 человек и семь единиц.

24 июня очаг лесного пожара был также обнаружен в Вышневолоцком городском округе вблизи населенного пункта Никифорково. На месте идут работы.

- Угрозы населенным пунктам нет, - уточнили в ГУ МЧС России по Тверской области.