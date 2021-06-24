В детскую больницу в Твери доставили пациента из Бологовского района

Вертолет санавиации вылетал в Бологовский район Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

23 июня помощь санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи ребенку из Бологовского района.

В 17:44 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеево в ЦРБ Бологовского района.

После оказания неотложной помощи больной был транспортирован в детскую областную больницу Твери.

В 20:22 вертолёт приземлился на аэродроме Змеево, ребенка передали специалистам ДОКБ.