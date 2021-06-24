Тверские полицейские вернулись из служебной командировки на Северный Кавказ

Полицейских встречало руководство, родные и близкие Фото: УМВД России по Тверской области

Сводный отряд тверских полицейских вернулся из полугодовой служебной командировки на Северный Кавказ. Там они обеспечивали охрану общественного порядка и безопасности.

Во время службы сотрудники неоднократно поощрялись за профессионализм при выполнении служебных обязанностей. В Твери их встречали руководство УМВД, коллеги и родные.

Начальник регионального управления МВД России генерал-майор полиции Пётр Пырх поблагодарил личный состав за безупречную службу и выполнение стоявших перед сотрудниками задач и отметил, что сотрудники с честью выполнили служебные задачи по защите граждан от преступных посягательств. Отличившимся по службе вручили ведомственные награды, грамоты и благодарности.

В скором времени вернувшиеся из командировки приступят к выполнению своих обязанностей по месту службы.

В Северо-Кавказском регионе их сменила другая группа полицейских.

- Накануне личный состав прошел строевой смотр и инструктаж, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.