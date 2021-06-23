280 тысяч человек в Тверской области должны будут вакцинироваться от коронавируса в обязательном порядке

На заседании оперштаба в правительстве Тверской области принято решение об ужесточении мер безопасности в связи с третьей волной коронавируса. Фото: ПТО

280 тысяч человек в Тверской области будут вакцинированы от коронавируса в обязательном порядке. Такие цифры были озвучены в числе прочего на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, которое 23 июня провел губернатор Игорь Руденя.

23 июня губернатор Тверской области подписал постановление, изменяющее условия проведения массовых мероприятий в период пандемии. На спортивных, зрелищных, культурных и других массовых мероприятиях теперь количество участников и зрителей не должно превышать 500 человек. Трибуны и зрительские места при этом заполняются не более чем на 50 процентов.

Кроме того, в постановлении определены задачи по обеспечению на территории Тверской области иммунизации жителей региона, которые в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача подлежат обязательной вакцинации.

Это работники торговли, общественного питания, гостиничных услуг, МФЦ, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, социальной защиты и обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных объектов, а также государственные гражданские и муниципальные служащие.

Названа и примерная цифра тех, кто должен быть привиться от коронавируса в обязательном порядке: всего по предварительным данным это порядка 280 тысяч человек.

На заседании обсуждался алгоритм проведения обязательной вакцинации. В частности, организациям с численностью сотрудников свыше 50 человек рекомендовано организовывать иммунизацию по месту работы.

Проведение обязательной вакцинации будет контролироваться и в случае невыполнения требований постановления Главного санитарного врача деятельность организаций, индивидуальных предпринимателей будет ограничена.

Напомним, вакцинация первым компонентом или однокомпонентной вакциной не менее 60% от общей численности сотрудников должна быть организована до 18 июля 2021 года, до 18 августа 2021 года – вторым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах, действующих на базе медицинских учреждений. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов – они размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области: https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/? HYPERLINK "https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351"ELEMENT_ID=153351.

Без предварительной записи в Твери вакцинироваться можно в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» в фитнес-клубе «Атлетик Джим», а также в Тверском цирке, где прививку можно сделать по понедельникам и вторникам с 12:00 до 14:00.

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