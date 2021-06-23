Следователи не нашли телесных повреждений у утонувшей в Ржеве Тверской области 15-летней девушки

На месте происшествия работают следователи, криминалисты, полицейские и сотрудники МЧС. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи проводят проверку трагического ЧП, произошедшего в Ржеве: 23 июня 15-летняя девушка утонула в Волге, в районе очистных сооружений.

На месте происшествия работают следователи, криминалисты, полицейские и сотрудники МЧС.

"В ходе осмотра видимых телесных повреждений на теле девушки не обнаружено. Для установления точной причины смерти будет назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Тверской области.

Напоминаем: на воде необходимо соблюдать осторожность! Не оставляйте детей у водоёмов без присмотра и объясните подросткам, насколько опасной может оказаться холодная вода.