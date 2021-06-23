На Мигаловской набережной в Твери строители готовятся к укладке брусчатки

На набережной появятся пешеходные дорожки и газоны. Фото: администрация Твери.

Работы по благоустройству Мигаловской набережной ведутся с апреля 2021 года в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Как объект ремонта набережная была выбрана путём голосования среди горожан.

– На данный момент устроено около 400 метров подпорной стены, укреплены откосы площадью 5 тысяч квадратных метров,– сообщил представитель компании-подрядчика «Бетиз Групп». – Проведена вертикальная планировка по всей протяжённости набережной, уложена георешётка, засыпан грунт. Примерно через неделю планируем приступить к укладке брусчатки.

После ремонта набережная превратится в прогулочную территорию. Согласно контракту, здесь появятся пешеходные дорожки, спортивные и игровые площадки, парковочные карманы и лестничные спуски. На набережной посадят деревья и устроят газоны.