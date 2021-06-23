Под Октябрьским путепроводом в Твери загорелась машина, гружёная шинами и стульями

Дым был виден издалека. Фото: Александр СОРОКИН

В седьмом часу вечера 23 июня под Октябрьским путепроводом (Южным мостом) в Твери загорелась машина с навесом. О происшествии "КП"-Тверь" сообщили очевидцы, увидевшие чёрный дым.

Позже в региональном МЧС сообщили, что под мостом загорелся автомобиль с навесом, транспортировавший стулья и шины - от этого и заметный чёрный дым.

Тушить огонь выезжали два отделения Пожарно-спасательной части №1. О пострадавших не сообщается.

Открытое горение огнеборцы ликвидировали в 18:34 , полностью потушили огонь в 18:42.

Под Южным мостом в Твери загорелась машина, гружёная шинами и стульями. Фото: Александр СОРОКИН