Практику школьных занятий в теплицах могут внедрить в школах Тверской области

Губернатора впечатлила школьная теплица. Фото: ПТО

23 июня во время жаркой поездки в Андреаполь губернатор Игорь Руденя посетил среднюю общеобразовательную школу №3 и детскую школу искусств.

В обычной школе главе региона весьма понравилась не обычная практика проводить некоторые занятия в теплице. Да, там есть такой учебно-опытный участок «Теплица» со множеством растений, где ребята могут получить практические навыки по биологии.

Игорь Руденя поручил Министерству образования региона предложить типовые решения для внедрения подобных практик в общеобразовательных школах Верхневолжья.

Губернатору также показали новые оконные блоки, их взамен старых всавили в 2020 году по областной программе.

Также Игорь Руденя осмотрел учебные классы, спортзалы, медкабинет, бассейн и столовую.

Глава региона оценил и центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Он был создан в школе в 2020 году в рамках нацпроекта «Образование» регионального проекта «Современная школа».

Губернатор ознакомился с работой школьного лагеря дневного пребывания, который посещают посещают 72 ребенка.

В детской школе искусств обучается 161 ребенок. В инструментах у них недостатка нет.

Игорь Руденя осмотрел здание школы и поручил рассмотреть возможность выделения большей площади для занятий ребят.