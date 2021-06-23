Безбилетников в автобусах Твери будут ловить при помощи цифровых технологий

При применении новой системы количество безбилетников снизилось вдвое. Фото: Виктория ТУШКОВА

В Твери запускают сервис, который поможет ловить безбилетных пассажиров.

- До перехода на новую модель транспортного обслуживания и внедрения комплексного цифрового решения, доля «зайцев» была на уровне 40%, а в 2020 этот показатель сократился до 10-12%, - рассказывает пресс-служба транспортного оператора "Транспорт Верхневолжья".

По информации областного Минтранспорта, такого результата удалось достигнуть благодаря комплексной работе, и в частности - совместным рейдам полиции, работников министерства и "Транспорта Верхневолжья".

Теперь к контролю за "зайцами" привлекают ещё и цифровые технологии. Речь о продукте компании "Датапакс". По сути это сервис прогноза безбилетных проездов и автоматизации контрольных проверок. Система уже была успешно опробирована в Твери, при её применении число зайцев снизилась вдвое. Систему планируют внедрить в регионе течение 30 дней.