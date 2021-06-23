171 человек заразился коронавирусом в Тверской области 23 июня

В Тверской области растет число зараженных коронавирусом Фото: ПТО

В Тверской области на 23 июня с начала пандемии выявили 44 466 случаев заражения COVID-19. 171 человек зарадился за минувшие сутки.

Выздоровели 40 903 жителей региона (+42 за сутки).

Изолирован 2405 больных (+126).

Умерли 1158 человек (+3 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 14 636 заболевших (+69 за последние сутки).

Больше тысячи заболевших с начала пандемии также в:

Конаковском районе - 3307 (+30),

Ржеве - 2384 (+8),

Вышневолоцком городском округе - 2304 (+3),

Калининском районе - 1834 (+4),

Кимрах - 1748 (+4),

Торжке - 1699 (+9),

Бологовском районе - 10945 (+1).

Прививку от коронавируса сделали 156 779 человек, за последние сутки – 2 423 человека.

За весь период в регионе проведено 765 881 лабораторное исследование на коронавирус, за последние сутки – 2 383.