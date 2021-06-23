Кражу из гаража раскрыли полицейские в Тверской области

Подозреваемого задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию о краже заявила 62-летняя жительница Конаково. Женщина рассказала, что из ее гаража украли строительные инструменты и коптильню. Ущерб составил 38 000 рублей.

Полицейские выяснили, что дверь гаража была открыта. На поиск злоумышленника были ориентированы патрульные экипажи и наряды оперативных служб.

Подозреваемого нашли и задержали. Им оказался ранее судимый 22-летний местный житель. Фигурант сознался в преступлении. Похищенное он реализовал.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.