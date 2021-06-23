В Твери снова побит температурный рекорд Фото: Ольга ТРОФИМОВА

23 июня в Твери снова побит температурный рекорд 1917 года. Тогда максимальная отметка была зафиксирована на +32 градусах. Сегодня в тени +36 градусов. На солнце больше +50.

Самым холодным было 23 июня 1983 года - всего +3,2 градуса. Совсем не по-летнему!

Синоптики Тверского гидрометцентра и ГУ МЧС Тверской области предупреждают жителей, что жара из региона не уходит. Солнце будет жарить до 25 июня, а потом немного посвежеет и жара пойдет на спад.

Долгосрочных прогнозов пока нет. В воскресенье, 26 июня, обещают +32.