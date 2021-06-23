В Тверской области 156 779 человек привились от коронавируса

В Тверской области продолжается прививочная кампания Фото: ПТО

В Тверской области продолжается прививочная кампания. От коронавируса вакцинировано 156 779 человек – это 88,5 % от общего количества вакцины, поступившей в регион.

22 июня прививку сделали 2423 человека. В федеральный регистр внесена информация о 145 981 вакцинированном гражданине.

В Тверской области по записи вакцинироваться можно в 56 пунктах, действующих на базе медицинских учреждений.

Без предварительной записи - в торговых центрах Твери. График работы прививочных пунктов в ТЦ смотрите здесь.