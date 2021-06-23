Тверские гребцы завоевали медали Чемпионата России

Тверские гребцы привезли "золото" Чемпионата России Фото: областной спорткомитет

Тверские спортсмены завоевали "золото" на Чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ в Москве.

На дистанции 1000 метров победу одержал Заслуженный мастер спорта России по гребле на байдарках и каноэ, представитель тверской Школы высшего спортивного мастерства Илья Первухин, а заплыв байдарок-четверок на дистанции 500 метров выиграли чемпион мира по гребле на байдарках и каноэ 2018 года, победитель и призер соревнований мира и Европы Артем Кузахметов и Мастер спорта международного класса, бронзовый призер чемпионата Европы Александр Сергеев. Они выступали вместе с Максимом Спесивцевым и Романом Аношкиным.

- В состязаниях с сильнейшими спортсменами нашей страны вы достигли высших ступеней пьедестала почета в различных дисциплинах, в очередной раз подтвердив выдающийся потенциал тверской школы гребли на байдарках и каноэ, – поздравил спортсменов губернатор Игорь Руденя.