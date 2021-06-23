Губернатор Тверской области Игорь Руденя посетил Андреапольский фарфоровый завод

Игорь Руденя посетил фарфоровый завод Фото: ПТО

23 июня губернатор Игорь Руденя в ходе рабочей поездки в Андреапольский муниципальный округ ознакомился с работой Андреапольского фарфорового завода и пообщался с коллективом.

Завод выпускает электротехнические изоляторы из фарфора, а также проходные, опорные, такелажные изоляторы, устройства для низковольтных устройств и корпуса для предохранителей.

- Фарфоровое производство на данный момент очень редко. В России не так много таких заводов, - подчеркнул глава региона, отметил, что изделия завода отличаются качеством и надежностью и поручил минтуризма проработать вопрос о включении музея завода в программу по развитию промышленного туризма.

На встрече с коллективом обсудили расширение линейки продукции, привлечение туристов в район, ремонт дорог и прививочную кампанию.