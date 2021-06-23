На набережной в Кимрах Тверской области найден труп мужчины

Следователи начали проверку по факту смерти мужчины Фото: Евгения ГУСЕВА

Труп мужчины нашли в акватории реки Кимрка вблизи дома №20 по Набережной Гавани в Кимрах 22 июня.

На теле 34-летнего мужчины внешних признаков насильственной смерти не обнаружено.

По данному факту следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

- Опрошены очевидцы случившегося, устанавливается причина смерти, известны обстоятельства, которые привели к трагедии. Назначено проведение экспертиз, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.