В Тверской области благоустраивают городской парк в Андреаполе

Сквер сильно преобразился. Фото: ПТО

В Андреаполе в городском парке ведутся работы по обустройству тротуаров, лестничных маршей, установке скамеек, урн, посадке новых растений. Работы предполагается завершить в 2022 году. А в сквере рядом с Обелиском Славы благоустройство уже завершено. Его сразу после возложения цветов к памятнику проинспектировал губернатор Игорь Руденя.

Сквер рядом с Обелиском Славы был благоустроен по программе «Формирование комфортной городской среды». Территория сильно преобразилась - там появились детская площадка, тренажёры, малые архитектурные формы, обустроенные дорожки. Обошлись работы в 15 млн рублей.

- Для нашего региона создание современных парков и набережных, площадей и скверов, обустройство дворов многоквартирных домов является важным вкладом в повышение качества жизни в наших городах, в создание условий для демографического развития территорий, - считает Игорь Руденя.

В 2021 году в 37 муниципальных образованиях региона в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» будет благоустроено 96 общественных территорий и дворов.