Губернатор Тверской области почтил в Андреаполе память павших советских воинов

Снимок на память. Губернатор, как положено, в центре. Фото: ПТО

Сегодня, 23 июня, губернатор Игорь Руденя возложил цветы к Обелиску Славы в память о советских воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны. Глава региона находится в муниципалитете с рабочим визитом.

Обелиск в Андреаполе был открыт 9 мая 1970 года.

В 1975-м на памятнике установили мраморную плиту со словами «Неизвестному солдату. Никто не забыт, ничто не забыто». Под ней покоится прах одного из защитников города.

В сентябре 2004 года у обелиска был открыт еще один символ памяти – гранитная плита в честь воинов-интернационалистов, погибших при исполнении воинского долга.

В программе рабочей поездки губернатора в Андреаполь запланировано посещение нескольких как социальных, так и промышленных объектов.