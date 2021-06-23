В Тверской области 100-летие празднует труженица тыла Ангелина Синяева

100 лет исполнилось труженице тыла Ангелине Антоновне Синяевой Фото: Ольга ТРОФИМОВА

23 июня 100-летний юбилей в Тверской области отмечает ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла Ангелина Антоновна Синяева. С юбилеем именинницу из Калининского района поздравил губернатор Игорь Руденя.

- В годы Великой Отечественной войны и после Победы Вы честно и добросовестно служили людям, заботились о сохранении их здоровья, всегда были готовы прийти на помощь. Многим жителям тверской земли Вы дали пример настоящего христианского милосердия, - отмечено в поздравлении от Игоря Рудени.

Ангелина Антоновна родом из Ленинградской области. Во время войны работала на Торжокской санэпидемстанции лаборантом. Сейчас Ангелина Антоновна является насельницей Вознесенского Оршина женского монастыря, куда она переехала из Торжка в 2013 году.

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и юбилейными медалями.