В Тверской области ремонтируют дорогу к пушкинским местам

Дорога связывает северную и юго-западную части области Фото: ПТО

В Торжокском районе Тверской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» продолжается ремонт дороги Торжок – Высокое – Берново – Старица.

Участок - часть туристического маршрута «Пушкинское кольцо Верхневолжья» и связывает северную и юго-западную части области.

В этом годуновый асфальт кладут на участке в Торжокском районе общей протяженностью 33 км – с 4-го км по 37-й км. Также будут укреплены обочины, установлены дорожные знаки, барьерное ограждение, сигнальные столбики, нанесена дорожная разметка.

Работы по госконтракту выполняет ООО ТК «Руслан-1».