У пенсионерки из Твери женщина украла 145 000 рублей

Женщина украла кошелек с деньгами Фото: Мария ЛЕНЦ

В полицию обратилась 75-летняя жительница Твери и сообщила, что в магазине у нее украли кошелек с деньгами. Ущерб составил 145 000 рублей.

Описать предполагаемого преступника женщина не смогла. Оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения, изъяли следы и улики.

Подозреваемую разыскали. Ею оказалась неработающая ранее судимая 22-летняя жительница Твери. В полиции она созналась в содеянном и рассказала, что увидела, как пенсионерка на кассе разговаривала с покупательницей, и вытащила из ее сумки кошелёк. Деньги она успела потратить.

По статье "Кража" на фигурантку завели уголовное дело.