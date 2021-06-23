100 баллов по ЕГЭ получили 55 тверских выпускников

100 баллов по русскому языку получили 42 выпускника, по литературе - 10 выпускников и по химии - три выпускника. Фото: Виктория ТУШКОВА

Сдача ЕГЭ-2021 ещё не завершена, но в Твери уже начали подсчитывать 100-балльные результаты. К настоящему моменту 55 выпускников заработали заветную максимальную оценку: 100 баллов по русскому языку получили 42 выпускника, по литературе - 10 выпускников и по химии - три выпускника.

А вот профильную математику на 100 баллов в этом году не написал никто. Однако трое ребят получили по 99 баллов.

Возможно, статистика этих блестящих результатов ещё пополнится. 24 и 25 июня выпускники сдают последний экзамен по выбору - информатику. Кстати, в этом году информатику впервые будут сдавать практически - на компьютере, а не теоретически, на бумажных бланках, как ранее.