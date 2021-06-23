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Общество23 июня 2021 12:31

Из-за жары в Твери изменили время работы аттракционов в горсаду

Покататься можно только в вечернее время
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Твери изменился график работы аттракционов Фото: администрация Твери

В Твери изменился график работы аттракционов Фото: администрация Твери

В Твери уже несколько дней не спадает аномальная жара. Температура бьет вековые рекорды, а градусники на солнце зашкаливают.

Днем, 23 июня, в Твери воздух прогрелся до +34 градусов.

В связи с высокими температурными показателями с сегодняшнего дня "Дирекция парков" приняла решение изменить график работы аттракционов в городском саду.

Теперь детские карусели и качели будут работать с 15:00 до 21:00, на взрослых аттракционах можно кататься с 15:00 до 22:00.

Расписание действительно до снижения температурных показателей.