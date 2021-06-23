На Петербургском шоссе в Твери машина сбила лося

Лось вышел на дорогу недалеко от базы "Динамо" Фото: vk.com/uvideno_v_tveri

В Твери водитель на автомобиле "Хендэ" сбил лося. ДТП произошло около 10:30 утра на Петербургском шоссе, недалеко от базы "Динамо".

В результате аварии пострадал один человек. Животное погибло.

Как отмечают водители, ДТП с дикими животными на данном участке случаются не первый раз. Кроме того, там расположен опасный пешеходный переход.

Еще одна авария с лосем произошла сегодня утром на 1-м км+200 м автодороги Красный Холм-Думино-Болонино в Тверской области. Водитель мопеда наехал на лося и получил травмы.

Госавтоинспекторы призывают водителей быть внимательнее на дорогах.