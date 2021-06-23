24 и 25 июня школьники Твери напишут ЕГЭ по информатике

Школьники Твери готовятся к заключительному этапу ЕГЭ Фото: администрация Твери

24 и 25 июня в Твери пройдет окончательный этап ЕГЭ. Выпускники напишут информатику. Экзамен впервые пройдет на компьютерах, а не на бумажных бланках.

Накануне, 22 июня школьники Твери сдавали экзамен по иностранному языку в устной форме. Английский язык для сдачи вбрали более 350 учеников, 20 - выбрали немецкий и еще двое - французский языки.

Напомним, основной период сдачи ЕГЭ начался 31 мая. В городе, с соблюдением санитарных мер, оборудовано 13 пунктов. Экзамены сдают около 2070 ребят.

На 21 июня были известны результаты ЕГЭ по отдельным предметам. Максимальные 100 баллов за единый госэкзамен по русскому языку получили 42 тверских выпускника. 0 выпускников заработали 100 баллов по литературе, трое – по химии. По математике самый высокий результат - 99 баллов. Высший балл не набрал никто.