Шестимесячный малыш пострадал в ДТП в Вышнем Волочке Тверской области

Одна из машин врезалась в забор Фото: УГИБДД России по Тверской области

22 июня 28-летняя женщина-водитель автомобиля "АУДИ А8", двигаясь по улице Красных Печатников в Вышнем Волочке, не уступила дорогу водителю на автомобиле "Ниссан Ноут" под управлением 39-летней женщины. В результате столкновения "Ниссан" врезался в забор жилого дома.

В результате ДТП пострадали шестимесячный мальчик-пассажир "Ауди А8", он находился в детском удерживающем устройстве, и водитель автомобиля "Ниссан". С травмами они доставлены в медицинское учреждение.