Под Тверью выпивший мужчина ехал с женщиной на мопеде и попал в ДТП

Авария произошла, скорее всего, из-за того. что мужчина был пьян. Фото: УГИБДД по Тверской области

На 6 км автодороги М-10 - Чуприяново - ст. Погост мужчина 1989 года рождения ехал на мопеде с девушкой 2001 года рождения и не справился с управлением. В итоге мопед упал, люди получили травмы.

Как сообщила Госавтоинспекция, мужчина был нетрезв и, мало того, лишен прав. У него перелом левой ключицы.

Его попутчица, о состоянии которой в момент ДТП не сообщается, отделалась более легкими травмами. У нее - ушибы кистей и колен.

Обоим оказана медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась.