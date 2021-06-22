Еще одна многодетная семья в Твери купит новое жильё при региональной поддержке

Правительств региона старается улучшить демографическую ситуацию в регионе, главным образом через различные льготы и выплаты семьям. Фото: Ирина ТАРАСОВА

В этом году не 22, а 23 многодетные семьи получат поддержку региона на приобретение нового жилья. Решение о выделении средств еще одной семье в Твери на улучшение жилищных условий принято 22 июня на заседании областного правительства.

Как отметил губернатор Игорь Руденя, помощь семьям с детьми - приоритет в нынешней региональной политике.

В 23 семьях, которые получат поддержку, воспитывается больше 90 детей. Это семьи из Твери, Кимр, Старицы, Ржева и еще 15 муниципалитетов.

На различные виды поддержку региона на улучшение жилищных условий могут рассчитывать многодетные семьи с невысоким уровнем доходов, где воспитывают троих и более детей. При этом семья должна стоять на учете как нуждающаяся в жилье и проживать в Тверской области не менее 5 лет.

Подробнее о мерах поддержки семей, и не только многодетных, можно узнать здесь.