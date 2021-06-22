В Тверской области построят 10 школьных стадионов и два открытых ФОКа

В регионе есть большие планы по строительству спортобъектов в муниципалитетах. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Из 10 школьных стадионов, строительство которых запланировано в 2021 году, четыре создадут в Твери. Вопрос рассмотрен на заседании регионального правительства, которое 22 июня провел губернатор Игорь Руденя.

В Твери стадионы построят при четырех школах на улицах Учительская, Паши Савельевой, Левитана и Соминка. Еще по одному стадиону откроют в Кимрах, Торжке, Осташкове, Нелидово, Старице и Калязине.

Кроме того, два физкультурно-оздоровительные комплекса открытого типа построят в Кашине и Ржеве.

- Новые объекты появятся практически во всех крупных муниципальных образованиях Верхневолжья. На данный момент мы формируем программу, куда войдут остальные районы Тверской области. Мы не забудем и про средние и малые населенные пункты, где люди также должны жить на достойном уровне и иметь возможности для занятий физической культурой, - заявил Игорь Руденя журналистам после заседания.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, дополнительные средства также направят на строительство в Твери крытого футбольного манежа, многофункциональной гребной базы на Тверце и гребного спортцентра на Волге.

Всего в 2021 году на развитие физической культуры и спорта в регионе направят более 1,3 млрд рублей из бюджетов разного уровня.