Бензин в Тверской области за пять месяцев подорожал на 3,3%

В Тверской области бензин марки АИ-95 стоил в среднем 48,06 руб. за литр. Фото: Иван ВИСЛОВ

Среди 18 регионов Центрального федерального округа, по ценам на бензин Тверская область в мае 2021 года занимала 12-е место, информирует Тверьстат. Максимальные цены были отмечены в Москве (49,28 рублей за литр), минимальные – в Рязанской области (45,88 рублей за литр).

В Тверской области бензин марки АИ-95 стоил в среднем 48,06 руб. за литр. 92-й бензин - 44,96 руб. и 98-й - 55,55 руб. за литр.

За пять месяцев 2021 года (в мае - 2021 по отношению к декабрю - 2020) цены на бензин в регионе в среднем выросли на 3,28%.

Цены на дизельное топливо в Тверской области в мае показали максимальное значение в в федеральном округе. Литр дизтоплива в мае у нас стоил 49,36 рублей.

За пять месяцев 2021 года цены на дизтопливо в регионе в среднем выросли на 1,82%.

Что до стоимости газомоторного топлива, она за указанный период поднялась на 9,07%. Средняя цена в мае - 26,82 руб.