Термометры зашкаливают: в Твери побит температурный максимум 1917 года

Термометры показали +36 градусов в Твери Фото: Ольга ТРОФИМОВА

22 июня в Твери побит температурный рекорд 1917 года. Более столетия назад в городе было зафиксировано 32,9 градуса тепла. Сегодня термометры показали в тени +36 градусов. На солнце градусники зашкаливают +55 и выше.

А вот холоднее всего было летом 1910 года. Зафиксирована температура всего 1,8 градуса.

Синоптики Тверского гидрометцентра и ГУ МЧС Тверской области предупреждают жителей, что +36 градусов - это не предел. В период с 22 по 25 июня в регионе сохранится аномально-жаркая погода. Днем воздух может прогреваться до +37 градусов. Следует быть осторожнее и не показываться на улице в период высокой активности солнечных лучей с 11:00 до 17:00 часов.

Немного прохладнее, до +30... +31, станет только к концу недели, и, возможно, пройдут грозовые дожди.