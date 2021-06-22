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Происшествия22 июня 2021 16:42

Прокуратура проверяет семью, в которой погиб двухлетний ребенок в Тверской области

Правовая оценка также будет дана работе органов системы профилактики
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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По факту ЧП прокуратура проводит проверку Фото: архив "КП"

По факту ЧП прокуратура проводит проверку Фото: архив "КП"

В Тверской области прокуратура начала проверку после смерти ребенка 2019 года рождения.

21 июня в доме по Восточному проезду в Бежецке малыш выпал из окна пятого этажа. Установлено, что ребенок был дома с мамой и трехлетней сестрой. Женщина в момент трагедии находилась в соседней комнате. От полученных в результате падения травм ребенок скончался.

- По поручению прокуратуры области Бежецкой межрайонной прокуратурой организована проверка причин и условий произошедшего инцидента, в ходе которой будет дана оценка исполнению родителями и органами системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Также по факту ЧП проводится доследственная проверка.