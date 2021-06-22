Билеты в цирк и месяц фитнеса: жителям Тверской области предлагают бонусы за прививку от коронавируса

Всего в Тверской области прививку сделали 54 356 человек Фото: областной минздрав

21 июня в Тверском государственном цирке на Тверской площади, 2а открылся пункт вакцинации от COVID-19. Он работает два раза в неделю: в понедельник и вторник с 12:00 до 16:00. Вакцинацию проводит медперсонал горбольницы №6.

Каждому получившему первый компонент вакцины в Тверском цирке Российская государственная цирковая компания будет дарить сертификат. Его можно обменять в кассе цирка на пригласительный билет на представление.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (4822) 32-14-29.

В пункте вакцинации, открытом на базе фитнес-клубе "Атлетик Джим", в ТЦ "Вавилон" на бульваре Цанова, 8 привитым жителям Твери дарят в подарок карту на месяц занятий в клубе без ограничений. Акция будет действовать все время работы прививочного пункта. Подарочные карты будут выдаваться по завершении иммунизации.

Предварительная запись на вакцинацию в данных пунктах не требуется. Желающим поставить прививку необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Также без предварительной записи прививку можно сделать в других торговых центрах Твери. График работы прививочных пунктов смотрите здесь.

Всего, по данным на 22 июня, в Верхневолжье прививку сделали 154 356 человек – это 87,1% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 21 июня, вакцинировались 1706 человек. В федеральный регистр внесена информация о 143 957 вакцинированных гражданах.