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Общество22 июня 2021 15:43

Две собаки провалились в мазутный колодец в Тверской области

ЧП произошло в Бежецке
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Мужчина вытащил собак из мазута и отмыл Фото: vk.com/radiobezh/Роман Завьялов

Мужчина вытащил собак из мазута и отмыл Фото: vk.com/radiobezh/Роман Завьялов

В Бежецке Тверской области в районе Сельмаш произошло ЧП - две собаки провалились в мазутный колодец. Животные не могли выбраться самостоятельно, на помощь им подоспел оператор автокрана из Орла Сергей Новиков.

Мужчина вытащил собак из колодца и отмыл от мазута, хотя и сам сильно испачкался. О поступке мужчины рассказали жители в группе "Голос Бежецка" в соцсети.

Под постом подписчики сообщества поблагодарили мужчину за проявленную смелость и человечность.