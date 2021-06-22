Депутат Госдумы Светлана Максимова сделала трогательное фото с коллегой Николаем Валуевым в Кремле

Вот такое трогательное фото Светлана Максимова опубликовала на страничке в соцсети. Фото: FB/Светлана Максимова

Депутат Госдумы от Тверской области Светлана Максимова сделала трогательное фото с коллегой Николаем Валуевым в Кремле. Фотографией парламентарий поделилась в своём аккаунте в соцсетях.

На снимке Николай Валуев (а он не только политик, но и выдающийся спортсмен - неоднократный Чемпион мира в тяжёлом весе, самый высокий депутат Госдумы - рост 2 м 13 см и, ко всему прочему, соведущий «Спокойной ночи, малыши!») трогательно приобнял коллегу и однопартийца Светлану Максимову, они вместе позируют на камеру, сидя на банкетке в вестибюле Георгиевского зала Большого Кремлёвского дворца. 21 июня здесь состоялась встреча Президента РФ с депутатским корпусом Государственной Думы седьмого созыва.

Глава государства подвёл основные итоги законотворческой работы парламентариев за прошедшие пять лет.

Это было первое мероприятие в таком формате - до этого российский лидер проводил встречи с лидерами фракции. Светлана Максимова не стала никак комментировать неформальное фото с коллегой, лишь дала короткий официальный подстрочник к мероприятию.

Нужно отметить, что фотографировались депутаты без защитных масок (у Валуева она в руке) - фото-то, видимо «на память», работа этого созыва завершается. А встретиться ли они в следующем... впереди сентябрь. Выборы.

А вот в зале, непосредственно на встрече с Президентом, Светлана Максимова уже в маске - о чем свидетельствует селфи.

Напомним, депутат в мае 2020 года тяжело переболела коронавирусом, у неё было 97% поражения легких. Николай Валуев, по сообщениям сми, перенёс заболевание в более легкой форме.

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