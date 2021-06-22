По факту разрушения объекта культурного наследия в Твери возбуждено уголовное дело

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Твери возбуждено уголовное дело по факту разрушения архитектурного ансамбля "Винных складов" на Петербургском шоссе, 4 корпус 1. Комплекс, построенный в XIX – XX веках, является объектом культурного наследия регионального значения и сейчас находится в неудовлетворительном состоянии.

По итогам проведенной прокурорской проверки установлено, что на этажах зданий отсутствуют оконные стекла, внутри зданий - пол, между этажами обвалено перекрытие, отсутствует электропроводка и батареи. Северный одноэтажный объем здания и производственный корпус уничтожены полностью. На месте существования зданий - завалы элементов строений.

Материалы прокурорской проверки были направлены в орган дознания. По результатам рассмотрения по ч. 1 ст. 243 УК РФ "Уничтожение или повреждение выявленных объектов культурного наследия народов Российской Федерации" возбуждено уголовное дело.

Ход расследования контролирует прокуратура.