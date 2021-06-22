Тверская область присоединилась к Всероссийской минуте молчания в День памяти и скорби

По всей России была объявлена Минута молчания в память о все советских гражданах, погибших в годы Великой Отечественной войны Фото: Архив "КП"

22 июня, в день, когда 80 лет назад на нашу Родину напал враг и началась страшная война, во всей России в 12:15 была объявлена Минута молчания.

В Тверской области её официально объявил губернатор Игорь Руденя во время заседания регионального правительства.

Именно в 12.15 22 июня 1941 года прозвучало обращение народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова к гражданам Советского Союза о нападении нацисткой Германии и начале войны.

- Это дань памяти не только павшим героям, но и тем, кто совершал подвиги на трудовом фронте, тем, кто поднимал страну, - подчеркнул Игорь Руденя, объявляя минуту молчания.

Закон о проведении 22 июня одновременно во всех регионах страны Минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны советских гражданах подписал в 2020 году Президент РФ Владимир Путин.