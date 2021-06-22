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Общество22 июня 2021 13:40

В Твери предлагается добавить на проведение Дня города 3,2 млн рублей

Когда он состоится в этом году, пока не объявлено
Алексей АНДРЕЕВ
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Всего на празднование Дня города предполагается выделить из бюджета 4,6 млн рублей.

Всего на празднование Дня города предполагается выделить из бюджета 4,6 млн рублей.

Фото: Анна СМИРНОВА

Депутаты Тверской гордумы на заседании профильного комитета выступили за выделение дополнительных средств в бюджете на День города, на освещение, трудоустройство подростков и восстановление стены у тротуара на площади Мира. Это решение предстоит утвердить на очередном заседании ТГД.

Как сообщила пресс-служба гордумы, городская казна внезапно пополнилась на 29,1 млн. рублей - возвращенный судебным решением долг от сдачи в аренду имущества ресурсоснабжающей организации.

В связи предложено дополнительно выделить 3,2 млн рублей на подготовку и проведение Дня города. Таким образом, в целом он обойдется казне в 4,6 млн.

Также 3,5 млн рублей дополнительно пойдут на организацию временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в летний период.

14,6 млн. рублей предлагается направить на оплату уличного освещения по новому муниципальному контракту с августа месяца по декабрь. Текущий договор на обеспечение освещения заканчивается в середине лета.

5 млн. рублей пойдет на восстановление подпорной стенки и подходов к скверу Дружбы Народов на площади Мира.